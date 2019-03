Il dramma della stazione: ecco chi era la vittima. Si chiamava Abdeldaeim El Sayed di 61 anni l’uomo dilaniato venerdì 29 marzo da un diretto per Torino nella stazione di Magenta.

Il dramma della stazione:

Tardo pomeriggio, un convoglio fermo al binario 2. Secondo i testimoni, la vittima attraversa le rotaie senza usare il sottopasso. Ma sopraggiunge il diretto per Torino che lo travolge. Per lui nulla da fare. Ferita anche una giovane donna che si trovava nei pressi dell’incidente: soccorsa dai paramedici è stata poi portata in ospedale con delle ferite al piede e alla gamba. “Eravamo in stazione, si è sentita una botta incredibile, poi abbiamo capito che qualcuno era stato investito. Una scena raccapricciante”, racconta un testimone.

Il racconto

“Abbiamo udito una brusca frenata, poi il treno si è fermato poco fuori dalla stazione- raccontano alcuni passeggeri -, dopo una lunga attesa, ci hanno fatti scendere e tornare a piedi in stazione”. Fondamentale la collaborazione di Polizia locale e Protezione civile, che hanno aiutato i viaggiatori, indicando loro percorso e alternative. Nessun bus per chi doveva recarsi a Torino: intorno alle 19,30, però, è stato annunciato un treno al binario 2.

Circolazione bloccata

La circolazione è stata fermata del tutto dal magistrato inquirente per consentire alla Polfer i rilievi. I carabinieri di Magenta hanno transennato l’area, impedendo l’accesso ai binari. Ma soprattutto dando utili indicazioni ai pendolari spaesati: centinaia di persone bloccate a Magenta, in attesa di indicazioni da Trenord, che ha dovuto annunciare lo stop alla circolazione. Resta da chiarire se si sia trattato di incidente o di gesto volontario.