Il forno rilascia ghisa incandescente e prende fuoco: allarme alla Fonderia Parola & Luraghi. Lunedì sera intorno alle 19, è scattato l’allarme. Un incendio è scoppiato questa sera verso le 19 all’interno della Fonderia Parola & Luraghi di via Dante a Magenta.

Il forno prende fuoco: allarme alla Fonderia Parola

Per cause in fase di accertamento, un forno ha subito un guasto e ha rilasciato ghisa bollente che si è riversata sull’impainto elettrico, scatenando il rogo e facendo scattare l’impianto antincendio. Sul posto i Vigili del fuoco e un’ambulanza, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato. Indagini in corso per capire la dinamica.

