Il maltempo mette in ginocchio alcuni quartieri di Rho

La zona più colpita quella di via Diaz. Qui ,nella tarda serata di ieri, è esondato il torrente Bozzente. Allagato l’oratorio del quartiere San Giovanni, danni ingenti al salone e agli spogliatoi. I volontari della parrocchia hanno lavorato fino a notte fonda per togliere il fango. Allagamenti anche all’interno della scuola Paolo VI sempre di via Diaz. Problemi anche in via Sauro dove un albero del parco è caduto sulla cinta di una casa. Allagamenti infine anche nel quartiere San Martino alle spalle della stazione.