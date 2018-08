Matteo Salvini visiterà la Fiera e poi andrà in Municipio

Il ministro del’Interno alla Fiera di San Fermo

Ci sarà anche il ministro dell’Interno Matteo Salvini domani mattina, 6 agosto, alla Fiera di San Fermo a Nervino. Dopo un giro tra le bancarelle, in programma verso le 10, Matteo Salvini farà tappa in municipio.

Tradizionale appuntamento del 6 agosto

La Fiera di San Fermo è il tradizionale appuntamento che ogni anno si ripete a Nerviano. In occasione della Fiera la Polizia locale ha emesso divieti di sosta che riguarderanno Viale Villoresi, Piazza della Vittoria, Via della Croce, Via Cogliati, Piazza Italia, Via Rondanini, Piazza Olona, Piazza Manzoni, Via Marzorati e Parcheggio del Comune di Via Marzorati.