L’incremento delle tariffe di Autostrada Pedemontana Lombarda

Scatta da oggi, con il nuovo anno, l’incremento delle tariffe di Autostrada Pedemontana Lombarda “come da Convenzione sottoscritta con l’Ente Concedente CAL spa”, tiene a specificare la società in una nota. L’aumento per il 2020 è pari allo 0,8%.

Ecco la nuove tariffe

In pratica, per quanto riguarda il tratto comasco, per andare dall’intersezione tra la A9 e la Pedemontana a Lomazzo a quella con la A8 servono ora 3,48 euro mentre per il percorso Albate Acquanera-A9 occorrono 48 centesimi. Altri 17 centesimi, per un totale di 65, vanno aggiunti per chi si reca fino a Villa Guardia. Nel ramo varesino, invece, il tratto Gazzada/Morazzone–Vedano da adesso costerà 1,07 invece di 1,06 euro mentre quello dall’A8/A36 Cassano Magnago all’uscita di Lomazzo sarà pari a 3,24 euro.