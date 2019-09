Anche il saronnese Luciano Silighini Garagnani alla serata dedicata a Stallone

Serata esclusiva a Londra sabato sera dedicata a Sylvester Stallone in vista dell’uscita nelle sale di “Rambo V” l’ultima fatica dell’attore italoamericano. Tra gli ospiti al tavolo vip il regista saronnese d’addizione Luciano Silighini Garagnani accompagnato dalla moglie l’ex attrice di Disney Channel Francesca La Gala e la figlia Alice.

Molti ricordi cinematografici del divo di Hollywood

Molti i ricordi cinematografici del divo di Hollywood presenti nella ballroom illuminata da candelabri ad ogni tavolo e fuochi artificiali a scandire le colonne sonore dei film. Nel salone esposti i guantoni del primo Rocky come la leggendaria giacchetta nera con scritto “Italian Stallion” o il coltello di “Rambo”. Una cena vegana e dolci della tradizione italiana con vino Veneto hanno incorniciato il tutto con Stallone accompagnato dalla moglie Jennifer Flavin che ha interagito con gli ospiti fino a tarda sera.

Silighini Garagnani e il film “Momo”

Il soggiorno londinese dell’attore è nel quartiere Tower Bridge nella struttura adiacente a quella di Silighini che proprio in questi giorni nella capitale britannica sta effettuando le prime riprese dell’ultimo suo film il fantasy “Momo” come al solito in lingua inglese destinato al mercato americano. Il set si sposterà poi in Valle d’Aosta,Liguria e farà,come tradizione , una tappa anche nelle zone saronnesi. Silighini poi dal 4 settembre sarà in laguna per gli ultimi giorni del festival del cinema di Venezia