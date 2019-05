Il sindaco di Pregnana esprime solidarietà alla fiorista aggredita

Gravissima aggressione nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 maggio a Pregnana, nella centralissima via Roma. Una fiorista è stata aggredita senza ragione da un vicino.

Il sindaco di Pregnana Milanese, Angelo Bosani, appreso quanto caduto alla fioraia di via Roma, esprime solidarietà alla donna:

“Abbiamo appreso con sconcerto e preoccupazione dell’episodio di violenza avvenuto ieri pomeriggio in centro a Pregnana ai danni di una donna, titolare di un’attività molto conosciuta, di cui si è reso responsabile un vicino di casa. Esprimo la mia sentita vicinanza alla vittima dell’aggressione, che conosco molto bene come tutti a Pregnana. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e della comunità locale, in attesa di poterlo fare di persona, ti auguriamo di guarire presto e di superare questo bruttissimo episodio, tornando a svolgere il tuo bellissimo lavoro che tutti apprezziamo. Ringrazio il cittadino che è intervenuto prontamente in difesa della sua vicina, salvandola dal suo aggressore. Sarei felice di esprimere di persona questo ringraziamento. Non posso che condannare invece il gesto di violenza, gratuito e sempre ingiustificabile. Occorre che tutta la comunità respinga sempre e comunque ogni forma di violenza e aggressività, sia verbale che fisica, ponendo le basi per una cultura del reciproco rispetto e della mediazione dei conflitti anche personali”.