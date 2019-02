E’ di Lainate il sub morto nel pomeriggio di oggi.

E’ di Lainate il sub morto, aveva 70 anni

È stato ritrovato privo di vita dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il sub per la cui scomparsa era scattato l’allarme a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante, attorno alle 16 di questo pomeriggio. L’uomo, il 70enne Antonio Tommasi, era residente a Lainate ma era un ospite abituale della frazione sestrese da molti anni. Stava effettuando immersioni in apnea appena al largo della costa di Renà, quando un’onda l’avrebbe travolto e non è più riemerso.

L’allarme lanciato dalla moglie

Intorno alle 15 la moglie, che si trovava in spiaggia, ha dato l’allarme mobilitando la Circomare di S. Margherita Ligure, la locamare di Riva Trigoso e Sestri Levante, i vigili del fuoco di Chiavari e Genova e la Croce rossa. Sono quindi intervenute due imbarcazioni della capitaneria di porto, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e un elicottero. Poco dopo le 18, a pochi metri dalla battigia, è stato trovato il corpo dell’uomo, probabilmente stroncato da un arresto cardiaco. Sul posto anche l’elisoccorso. I sanitari del 118 hanno comunque disposto il trasferimento del 70enne in massima urgenza al Pronto soccorso di Lavagna.