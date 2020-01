Una furibonda lite è scoppiata alla stazione di Legnano nella mattinata di oggi, sabato 25 gennaio, attorno alle 9.30. A sedarla è stato il vice questore aggiunto del commissariato cittadino Umberto D’Auria.

Lite in stazione sedata dal vice questore aggiunto

Stando alle prime ricostruzioni un pendolare aveva iniziato a gridare all’indirizzo di uno straniero accusandolo di averlo derubato. Da qui l’inizio della lite. D’Auria, che si trovava nella zona, ha visto i due discutere in maniera violenta e ha quindi chiamato una volante. I due sono stati portati in commissariato dove sono iniziate le indagini per chiarire i motivi dell’accaduto. Uno dei litiganti è un tunisino irregolare.

