L’intervento, con tanto di arrivo di un elisoccorso, sta avvenendo in un impianto sportivo per una rovinosa caduta da cavallo

Aggiornamento delle 13.20

La sfortunata protagonista della caduta da cavallo, non è una donna, ma una bambina di nove anni. La piccola, dopo essere stata soccorsa, è stata caricata in ambulanza e trasportata in codice giallo in ospedale

L’allarme a Cornaredo

L’allarme è scattato poco dopo le 12 nell’impianto sportivo di via Monte Santo. Qui si è verificata una rovinosa caduta da cavallo che ha coinvolto una cavallerizza. L’allarme è scattato in codice giallo, ma, oltre alla Polizia Locale di Cornaredo e a un’ambulanza, è stato fatto partire anche un elisoccorso. L’intervento è tutt’ora in corso

