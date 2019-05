In autostrada col trattore, agricoltore saronnese salvato dai carabinieri che lo scortano fino all’uscita.

Sarà stata la stanchezza, o un momento di distrazione, sta di fatto che sovrappensiero un agricoltore sabato sera si è ritrovato in autostrada col trattore, a cui era collegato un verricello. Ha imboccato l’A9 Milano – Como allo svincolo di Uboldo – Origgio e quando si è accorto dell’errore ormai era troppo tardi. Non solo non avrebbe potuto col suo mezzo agricolo transitare, ma avrebbe potuto anche creare problemi agli altri automobilisti.

Scortato fino all’uscita dai carabinieri

Per evitare di creare altri disagi e altri guai l’agricoltore ha pensato bene di chiamare il numero unico di emergenza per chiedere aiuto. In pochi minuti sono arrivate in autostrada le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Saronno che hanno scortato il trattore fino all’uscita evitando pericoli. Arrivato al posteggio dell’Esselunga l’agricoltore è sceso dal mezzo ha tirato un sospiro di sollievo e ha ringraziato i militari per averlo “salvato”.