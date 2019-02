Sull’A8 in contromano all’altezza di Lainate.

In autostrada in contromano

Nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 febbraio 2019, intorno alle 23.30, un uomo di circa 40 anni, peruviano, ha percorso un tratto dell’autostrada A8 in direzione Varese in contromano. L’uomo, con un tasso alcolico sopra i livelli consentiti, ha inoltre provocato un incidente scontrandosi con un’altra vettura. Fortunatamente i passeggeri dell’altra auto, un uomo e una donna, non sono rimasti feriti in modo grave durante un sinistro. Il 40enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e lesioni e gli è stata ritirata la patente.

