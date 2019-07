In bici con mezzo etto di hashish nelle mutande: denunciato per possesso di stupefacenti.

Un tunisino di 43 anni è stato denunciato dalla volante del Commissariato di Busto Arsizio per possesso di stupefacenti. Erano circa le 19 di ieri, domenica 7 luglio, quando una pattuglia in perlustrazione del quartiere Beata Giuliana ha notato uno uomo con un anomalo rigonfiamento dei pantaloncini e un’eccessiva fretta a bordo di una bicicletta. L’uomo arrivava da Castellanza. Notando la polizia l’uomo in modo rapido ha estratto l’involucro dai pantaloncini e lo ha gettato. La pattuglia è comunque riuscita a bloccare il 43enne e a recuperare l’involucro risultato poi essere composto da due pezzi di hashish di oltre 50 grammi. Il tunisino è stato denunciato. La droga probabilmente era stata acquistata poco prima nei boschi dello spaccio ed era destinata alla vendita a terzi.