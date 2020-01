In bicicletta in autostrada: travolto e ucciso. E’ accaduto pochi minuti prima di mezzanotte nei pressi della barriera di Milano Est, all’altezza di Monza, in direzione Agrate.

Gravissimo incidente nella notte in Autostrada. Un uomo è morto dopo essere stato travolto mentre transitava in sella alla sua bicicletta sulla A4. L’incidente è avvenuto nei pressi della barriera di Milano Est, all’altezza di Monza, in direzione Agrate.

L’uomo è morto sul colpo. Dalle prime informazioni disponibili sembra non avesse con sé documenti. La sua bicicletta è stata trovata a circa 200 metri di distanza dal punto dell’impatto. Due le auto coinvolte nell’investimento.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenute ambulanza e automedica, assieme alla Polizia stradale di Seriate e il personale di Autostrade.