In bici sfiora un camion

Era in sella alla sua bici, quando ha visto quel camion si è spaventato finendo a terra. E’ quanto accaduto questa mattina, martedì 28 maggio 2019, in via Da Giussano a Legnano, in pieno centro cittadino. Erano circa le 7 quando l’uomo, 61 anni, stava percorrendo una via in bici.

Nello svoltare in via Da Giussano ha visto il camion. Pensando di finirci addosso, ha perso il controllo della due ruote finendo sull’asfalto. Sul posto, pensando che gli fosse successo qualcosa di grave nella caduta o che potesse essere finito sotto il mezzo, sono arrivati in codice rosso l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e i carabinieri della Compagnia di Legnano. Per fortuna l’uomo stava bene, si l’è cavata solo con un grosso spavento e qualche lieve contusione. Caricato sull’ambulanza è stato portato alla Mater Domini di Castellanza in codice verde.

