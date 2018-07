La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato a Legnano un giovane per detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana.

In bicicletta con la droga negli slip

Gli agenti della volante del Commissariato Legnano, ieri pomeriggio, giovedì 19 luglio, hanno notato che un ragazzo classe 1996, E.M., in sella ad una bicicletta, alla vista degli poliziotti adottava un comportamento decisamente anomalo e sospetto. Bloccato per un controllo più approfondito, gli agenti hanno percepito un forte odore provenire dal ragazzo che, a quel punto, ha estratto dagli slip un involucro con poco meno di 20 grammi di marijuana. All’interno del suo portafoglio, inoltre, i poliziotti hanno rinvenuto 300 euro in banconote da 10 e riconducibili all’attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare

I poliziotti del Commissariato di Legnano, quindi, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare e nella sua camera da letto, all’interno di uno zainetto, hanno trovato e sequestrato 18,66 grammi di hashish e 57,44 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino.