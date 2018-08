Boffalora: portata in carcere la 40enne ucraina che aggredì una donna di 77 anni.

Una violenza inaudita, ora l’aguzzina è in carcere

E’ stata portata in carcere la 40enne ucraina che lo scorso 6 agosto ha aggredito e quasi ucciso una 77enne boffalorese. L’aveva assalita con una raffica di pugni, afferrata con forza, e spinta con la testa nel water, tirando a più riprese lo sciacquone. L’intervento del marito, malato di Alzheimer, e dei vicini che hanno allertato la polizia ha messo fine alla violenza. Per l’anziana una prognosi di 60 giorni: ecchimosi, vertebra rotta, trauma cranico.

I carabinieri di Magenta, in questi giorni, hanno ricostruito tutta la vicenda che ha consentito al Gip di firmare la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’ucraina. Mercoledì i militari di Magenta l’hanno rintracciata e le hanno notificato il provvedimento restrittivo. Le accuse sono di lesioni gravissime, sequestro di persona, violazione di domicilio e resistenza.