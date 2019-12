Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato per spaccio. Sequestrati due chili di droga a Lomazzo.

Il blitz ieri sera nella Bassa Comasca

In casa aveva due chili di droga. Nel corso della serata di ieri, nell’ambito di un apposito servizio predisposto dalla Compagnia di Cantù e volto al monitoraggio e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i militari della Stazione di Lomazzo hanno arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo di 22 anni, P.G., residente a Lomazzo, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa nascondeva due chili di droga

L’operazione giunge quale naturale conseguenza di una attività di monitoraggio delle aree boschive, dispiegata attraverso numerosi sopralluoghi e servizi di appostamento. Il blitz è scattato ieri sera. Le informazioni raccolte nel tempo e i mirati servizi effettuati, hanno portato i militari a fare irruzione nel suo appartamento e lo hanno perquisito a fondo. Dapprima in camera da letto (dove sono stati trovati 180 grammi di marijuana) e poi in tutta l’abitazione, special modo nelle pertinenze. Proprio in cantina è stato trovato il grosso del quantitativo detenuto, pari ad ulteriori 1.625 grammi della stessa sostanza.

Quasi 2 chilogrammi di marjuana in totale. I carabinieri hanno inoltre trovato anche materiale per il confezionamento e bilancini di precisione, il tutto è stato posto sotto sequestro. L’arrestato è stato trasferito al carcere Bassone di Como in attesa di giudizio di convalida.