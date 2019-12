In fiamme le cantine di una palazzina popolare in via San Giacomo a Cairate. Pompieri in azione nuovamente in Valle Olona.

In fiamme le cantine

Pompieri ancora in azione domenica in Valle Olona, questa volta in fiamme le cantine di un palazzo. Dopo l’incendio divampato dal tetto di una mansarda a Gorla Minore nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1 dicembre, un altro incendio si è propagato in uno scantinato di una palazzina popolare.

Pompieri nel palazzo di via S. Giacomo

L’allarme è scatto alle 19. In via San Giacomo a Cairate sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate.

Il rogo all’ora di cena

Per cause in fase di accertamento si è verificato un principio di incendio all’interno dello scantinato di un condominio popolare. I Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, un autobotte e un carro aria (automezzo per il trasporto delle bombole di aria respirabile), hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

LEGGI ANCHE: