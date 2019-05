In fiamme una mansarda e la copertura dell’edificio di tre piani.

In fiamme una mansarda di Malnate: salvato anche un gatto

Intorno alle 9 di oggi, giovedì 2 maggio, i Vigili del fuoco di Varese, sono intervenuti in via Giuseppe Mazzini a Malnate per l’incendio di una mansarda. Per cause ancora in fase di accertamento il piano mansardato e la copertura dell’edificio di tre piani sono stati interessati avvolti dalle fiamme. Alcuni locali dell’ultimo piano sono stati resi inagibili. Sono intervenuti 11 pompieri con quattro automezzi: un’autopompa, un autobotte, un’autoscala e un carro aria. Spento il rogo hanno messo in sicurezza l’area. Due famiglie hanno dovuto trovare ospitalità altrove. Gli operatori hanno anche salvato un gatto all’interno di uno degli appartamenti interessati dall’incendio.