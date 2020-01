In giro con un coltello a serramanico di 20 centri: un 23enne è finito nei guai durante l’operazione di controllo promossa dalla Compagnia dei Carabinieri di Busto Arsizio in tutto il territorio della Valle Olona.

In giro con coltello di 20 centimetri: denunciato un 23enne

Tra ieri pomeriggio, venerdì 3 gennaio, e questa notte i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio hanno svolto nella città di Busto Arsizio e nei comuni limitrofi della Valle Olona un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori e del fenomeno di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli i militari hanno denunciato un 23enne per porto di armi e oggetti atti ad offendere, in quanto andava in giro con un coltello a serramanico di 20 centimetri. Inoltre sono finiti nei guai due uomini, un sessantenne e un trentenne, per guida sotto l’influenza di alcool. Infine un 40enne è stato segnalato alla competente autorità amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso di cocaina. Nell’ambito del servizio sono state identificate inoltre 42 persone e controllati 23 veicoli.

