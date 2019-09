In manette due spacciatori di Corbetta nella serata di mercoledì 11 settembre.

Nella tarda serata di mercoledì 11 settembre i militari hanno tratto in arresto in flagranza di reato C.I. nato nel 1974, e M.G.L., nato nel 1975, entrambi residenti a Corbetta. C.I. e M.G.L. sono stati sorpresi all’interno dell’esercizio commerciale “Punto SNAI” di Corbetta mentre vendevano cocaina a F.G., nato nel 1966, il quale è stato segnalato alla competente Prefettura per la violazione amministrativa di cui all’art. 75 dpr 309/90. A seguito delle perquisizioni personali e veicolare gli spacciatori sono stati trovati in possesso di altra cocaina e denaro provento dell’attività di spaccio. Successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di ritrovare quattro involucri di hashish del peso complessivo di 110 grammi, un bilancino elettronico di precisione e del materiale per il confezionamento.