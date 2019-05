In manette un 20enne in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In manette 20enne per spaccio a Olgiate Olona

Un 20enne di Olgiate Olona è stato arrestato la scorsa notte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, italiano, disoccupato, aveva diversi precedenti. I carabinieri, durante il normale servizio perlustrativo, hanno perquisito prima i giovane e poi il suo domicilio. Hanno trovato 87grammi di marijuana divisa in quattro contenitori in vetro, altri 90 grammi di marijuana divisa in 50 grammi di fusti e 40 grammi di foglie di ed infiorescenze, 3 piante di marijuana alte circa 140 centimetri, materiale per il confezionamento per le sostanze stupefacenti, tre serre artigianali ed una camera di essiccazione e 1600 euro in banconote di piccolo taglio probabilmente il profitto dell’attività di spaccio. Tutto il materiale trovato è stato sottoposto a sequestro. La competente Autorità Giudiziaria, il PM di turno della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, ha disposto l’immediata liberazione dell’arrestato.

