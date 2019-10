In manette una 60enne di Bollate per spaccio di droga

In manette una 60enne di Bollate, incensurata, per spaccio di droga.

Una cittadina di Bollate di 60 anni, incensurata, è stata arrestata arrestata dalla Compagnia di Rho ed in particolare della Tenenza di Bollate, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insieme alla donna è stato deferito in stato di libertà un italiano 53enne, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

Il materiale sequestrato

All’interno dell’abitazione della donna e in due cantine a lei riconducibili, dove sono stati realizzati appostiti vani nascosti con dei doppi fondi in cartongesso, sono stati trovati e sequestrati 285 grammi di cocaina, 514 grammi di eroina, 287 grammi di hashish, 582 grammi di marijuana oltre a 6.114 euro in contanti, materiale per il confezionamento e due pistole a salve. Parte della droga trovata era già stata confezionata in dosi pronte per la vendita. Nell’abitazione dell’uomo invece sono stati trovati e posti sotto sequestro 14 grammi di marijuana e 1,5 grammi di hashish.