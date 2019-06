E’ stata inaugurata questo pomeriggio.

Inaugurata un’area attrezzata

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo spazio attrezzato a giochi e sport tra via Pindemonte e via Grossi a Parabiago. Si tratta di un’area recintata e videosorvegliata che offre alla cittadinanza la possibilità di gioco, relax e sport. Sono infatti stati realizzati un campo da basket, che può essere utilizzato anche come campo da calcio e un’area giochi per bambini. Presenti anche servizi igienici automatizzati.

Il commento del sindaco

Presenti all’inaugurazione il sindaco Raffaele Cucchi, l’assessore allo Sport Diego Scalvini, l’assessore ai Lavori pubblici Dario Quieti e il Basket Parabiago per un pomeriggio di tornei.

Soddisfatto il primo cittadino, che dochiara: “Abbiamo raggiunto lo scopo di regalare questo spazio di città al basket e allo Sport, anche grazie a privati. Grazie a tutti, spero – dice rivolgendosi ai ragazzi presenti – che quest’area potrà essere utilizzata da tutti voi”.

“A Parabiago- continua Scalvini – mancava un’area per praticare il Basket all’aperto. Siamo contenti che quest’area della città diventerà a piena fruizione sportiva”.

E dopo i canestri inaugurale degli amministratori, si è dato via ai tornei di basket.