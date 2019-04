Incastrato tra le lamiere, paura oggi a Canegrate, in via Giuseppe Garibaldi, poco dopo le 15.

Attimi di paura oggi a Canegrate, in via Garibaldi, poco dopo le 15. Un’auto stava per ribaltarsi per l’impatto. Nell’incidente sono state coinvolte tre persone: due donne di 16 e 39 anni e un uomo di 54. Sul posto sono accorsi subito i soccorritori della Croce Rossa di Legnano, i vigili del fuoco e l’azzurra di Buscate. Per liberare le vittime, incastrate tra le lamiere, hanno dovuto tagliare le portiere. Fortunatamente i coinvolti sono stati portati all’ospedale in codice verde. Inoltre la Polizia Locale sta ricostruendo le dinamiche dell’incidente.