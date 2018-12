Incendio d’auto a Settimo Milanese e alcuni malori: ecco gli interventi dei soccorritori nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre 2018.

Incendio d’auto a Settimo

I Vigili del fuoco di Rho e i Carabinieri sono dovuti intervenire in via Di Vittorio a Settimo Milanese per un rogo di una macchina che si trovava a metà tra la carreggiata e un parcheggio. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire le cause dell’incendio e del perché l’auto si trovasse sulla carreggiata seppur senza nessuno a bordo o nelle vicinanze.

Malori a Legnano e Saronno

I soccorritori sono dovuti intervenire in via per Canegrate a Legnano poco dopo le 21 di sabato 22 dicembre 2018 per un malore accusato da un ragazzino di circa 12 anni. Il giovane è stato trasportato all’ospedale cittadino in codice giallo. Sempre in codice giallo è stata trasportata anche una donna di 36 anni. In questo caso, i soccorritori sono intervenuti in via San Giuseppe a Saronno intorno alle 22.

Incidente a Senago

Poco prima delle 21.30, i soccorritori sono giunti in via 24 maggio a Senago dove c’era stato un incidente tra auto. Allertati, per capire la dinamica dei fatti, anche i carabinieri della Compagnia di Desio. Coinvolta nell’incidente una ragazza di 23 anni, portata in ospedale a Garbagnate in codice verde. Un giovane di 22 anni, invece, è caduto dalla moto in via Panzeri a Settimo Milanese. Sul posto sono intervenuti i Volontari di Arluno intorno alle 23.15; nel frattempo sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Rho. Pure in questo caso, il ragazzo non è in gravi condizioni.

