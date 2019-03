A due giorni dagli incendi che hanno colpito i boschi del Tradatese, il Sottosegretario del Ministero dell’Interno Stefano Candiani illustra i dati forniti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

“I miei complimenti e ringraziamenti a tutti coloro che lunedì sera hanno lottato contro le fiamme che hanno ferito il nostro Parco Pineta. Dai Vigili del Fuoco alle squadre Antincendio Boschivo alla Protezione Civile, guardie del Parco a carabinieri e agenti di Polizia locale che hanno messo in sicurezza chi vive vicino alle zone interessate. A Venegono sono intervenuti 3 automezzi dei Vigili del Fuoco con 10 uomini, a Tradate 5 mezzi da Saronno, Varese e Como per un totale di 16 uomini, che hanno lavorato in sinergia con i volontari dei diversi paesi – spiega Candiani, che lunedì ha seguito le operazioni in linea diretta con Domenico Battaglia, del Comando Provinciale, che si trovava nella centrale di controllo varesina – Quelle di lunedì sono due ferite che pian piano si rimargineranno. Ferite che dimostrano, però, la necessità e l’importanza della presenza di un distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari a Tradate, su cui ho creduto come sindaco 10 anni fa e su cui oggi insieme all’Amministrazione stiamo lavorando di concerto con il Comando Provinciale. Un’opera che permetterà un intervento ancora più rapido e una collaborazione ancora più forte con il territorio e le sue forze, specialmente in situazione di forte crisi per tutto il territorio provinciale come quello che si è registrato lunedì”.