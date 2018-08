Incendio a Bareggio in una villetta di via Monte Grappa (San Martino) al momento disabitata.

Incendio a Bareggio: paura in via Monte Grappa

L’incendio a Bareggio è scoppiato nella tarda serata di venerdì 10 agosto in una villetta di via Monte Grappa. In azione tre mezzi dei vigili del fuoco. L’odore è stato avvertito in tutta la zona. Fortunatamente c’è stato solo tanto spavento ma nessun ferito. La villetta a San Martino, infatti, al momento era disabitata. Possibile la pista dolosa. Sul rogo stanno indagando i Carabinieri.

