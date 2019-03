Incendio a Bolladello, Vigili del Fuoco di Somma Lombardo e Varese contro le fiamme scaturite nei boschi tra Cairate e Milanello.

Incendio a Bolladello, sottobosco in fiamme

Sono al lavoro da questo pomeriggio i Vigili del Fuoco intervenuti nei boschi di Bolladello per estinguere un incendio arrivato a poche centinaia di metri delle case. Almeno quattro i focolai, con le fiamme che hanno avvolto il sottobosco avvolgendo tutta l’area un un denso fumo. Il calare del vento sta facilitando il lavoro dei Vigili del Fuoco, che stanno domando le fiamme e che sorveglieranno l’area per evitare che in nottata possano riprendersi. Non è ancora possibile sapere se si tratti di un incendio doloso, le indagini inizieranno verosimilmente solo dopo lo spegnimento.

