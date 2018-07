Incendio a Casorezzo nella mattinata di martedì 24 luglio, il pronto intervento dei vigili del fuoco.

Erano circa le 11 di oggi, martedì 24 luglio, quando il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, ha dato una comunicazione importante: i vigili del fuoco erano già all’opera per spegnere l’incendio nell’area della vasca volano in via Fiume. Scrive il primo cittadino in una nota nella pagina del Comune di Casorezzo: “Le fiamme si sono sviluppate dalle scintille causate dal taglio dei vecchi parapetti di ferro che il personale di Cap Holding stava rimuovendo. Si sono bruciate sterpaglie e due alberi. Non ci sono rischi per la salute”. In poco tempo le fiamme sono state spente.

