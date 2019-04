Poco dopo le 13 di martedì 9 aprile 2019 una persona è rimasta intossicata dalle fiamme divampate nell’abitazione.

Incendio a Castellanza: una persona intossicata

Intorno alle 13 di oggi in un’abitazione di via Gerenzano a Castellanza è scoppiato un incendio. All’interno una persona che è rimasta intossicata. Soccorsa dall’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca e dall’automatica di Legnano, è stata trasportata in codice giallo in ospedale. Immediato anche l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio con un’autopompa, del distaccamento di Legnano con un’autopompa e un’auto scala e del distaccamento di Inverno con un carro soccorso.

