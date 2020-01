Incendio a Cuggiono: le fiamme si sono propagate dalla caldaia e hanno colpito in parte la tettoia che copre lo spazio esterno alla casa.

Incendio a Cuggiono

Incendio nella zona esterna di una abitazione in via Delle Alpi a Cuggiono. Le fiamme si sono propagate dalla caldaia e l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno ha evitato il peggio. L’incendio è stato subito circoscritto e spento, salvando così l’abitazione composta da due appartamenti: uno sito al piano terra e l’altro al primo piano. Il fuoco ha bruciato in parte la tettoia che copre lo spazio esterno alla casa. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa e sul posto sono subito giunti i pompieri. Dopo aver domato le fiamme i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione, dichiarandolo quasi interamente agibile, eccetto un locale situato vicino alla zona andata a fuoco. Le cause dell’incendio sono al vaglio degli inquirenti e ancora da stabilire.