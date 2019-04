Incendio a Gerenzano, sul posto i Vigili del fuoco per estinguere le fiamme divampate sul tetto di una villetta.

Incendio a Gerenzano, nessu ferito

Serata agitata in via Rovello a Gerenzano, dove dopo le 20 sono dovuti intervenire quattro mezzi dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, divampate in una delle villette a schiera della via, hanno subito interessato l’impianto fotovoltaico, il tetto e il sottotetto. L’arrivo e il lavoro dei pompieri ha però permesso di evitare danni ulteriori. Non si è registrato nessun ferito: i proprietari non si trovavano in casa, ad accorgersi dell’incendio è stato un vicino che ha immediatamente lanciato l’allarme.

