Incendio a Lomazzo nella notte tra il 6 e il 7 giugno e come si sono mossi i soccorsi in Provincia.

Incendio a Lomazzo: due camion avvolti dalle fiamme

Ieri sera, martedì 5 giugno 2019, due camion hanno preso fuoco a Lomazzo in via Ceresio. Sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco dei distaccamenti di Appiano e Lomazzo per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza degli altri mezzi parcheggiati. Allertati anche i sanitari del 118 e i Carabinieri che dovranno ricostruire l’accaduto.

