Incendio al gattile di Rho, la clinica veterinaria Anubis di Pogliano Milanese comunica le condizione dei mici sopravvissuti.

Incendio al gattile: le condizioni dei quattro mici

Sono in via di miglioramento le condizioni dei quattro gattini sopravvissuti all’incendio del gattile a Rho, scaturito all’alba di giovedì 27 settembre. A comunicarlo è lo staff della clinica veterinaria Anubis di Pogliano Milanese, che scrive: “I quattro gatti recuperati dall’incendio stanno tutti migliorando. Un paio non hanno lesioni da ustione ma solo intossicazione da fumo, ormai risolta. Un terzo gatto ha ustioni superficiali guaribili in un paio di settimane. Il gatto messo meno bene con ustioni più estese ed una grave intossicazione da fumi è fuori dalla gabbia ad ossigeno e sta piano piano recuperando, ma non sarà dimissibile fino a data da destinarsi”. I veterinari stanno inoltre già lavorando per i loro futuri stalli.

La richiesta di aiuti

I veterinari, intanto, cotinuano a richiedere aiuti da parte della cittadinanza: “Rinnoviamo la richiesta di aiuti sotto forma di cibo per gatti, acqua, ciotole/piattini monouso in plastica o carta, mentre non servono ulteriori donazioni di coperte (ne sono già arrivate più che a sufficienza). Tale materiale può essere conferito presso il banchetto che verrà allestito alla Viridea di Rho questo sabato e domenica (sabato 29 e domenica 30 settembre, ndr), oppure presso la nostra clinica veterinaria dove i volontari ritireranno il tutto. In ultimo chiediamo cortesemente di smetterla con le inutili e sterili polemiche verso i volontari del gattile che non hanno nessuna colpa per quanto successo ma sono vittime esattamente come i gatti defunti. Non c’è necessità di avvocati, periti, pompieri ed esperti di animal care dell’ultima ora, ma solo di rimboccarsi le maniche”.

LEGGI ANCHE: Incendio al gattile di Rho, strage di mici