Incendio al gattile di Rho, una strage di mici quella avvenuta questa mattina, giovedì 27 settembre.

Incendio al gattile di Rho: l’appello dei volontari

La struttura di via Turati, alle prime ore di questa mattina, venerdì 27 settembre, intorno alle 3 è stata vittima di un incendio. Nel rogo sono morti quasi 100 gatti. Sono state messe alcune foto trappole per riuscire a capire quanti gatti si sono salvati. I volontari del gattile chiedono a tutti i cittadini rhodensi e non solo un aiuto per i gatti e i cani sopravvissuti. Al momento è stata allestita una struttura provvisoria per accudire gli animali ma si ha bisogno dell’aiuto di tutti. Per questo motivo sabato e domenica i volontari si troveranno fuori dal Viridea di Rho.

L’aiuto chiesto a tutti

Cibo per gatti, coperte, piatti di plastica e cucce sono le cose di cui più hanno bisogno in questo momento. Altrimenti si può dare una mano tramite il sito www.dimensioneanimalerho.org o devolvendo fondi all’iban del gattile.

