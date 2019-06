Incendio sulla Varesina.

Incendio all’acciaieria Riva di Caronno Pertusella

Alle 18 di ieri, giovedì 27 giugno, si è verificato un incendio all’acciaieria Riva sulla Varesina. Dopo un scoppio ha preso fuoco la cabina elettrica in particolare i trasformatori che “abbassano la corrente” rendendola fruibile per le diverse attività produttive. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato grazie anche al fatto il personale si è attivato in base al piano di sicurezza. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco anche una pattuglia di carabinieri.

