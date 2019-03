Incendio alla cartiera, c’è un arresto per il rogo doloso che lo scorso anno, il 10 marzo 2018, devastò la Alfa maceri di viale Liguria, azienda impegnata nel ritiro e recupero dei rifiuti cartacei. E’ un imprenditore di 75 anni, titolare di un’impresa che lavora nello stesso campo.

Le fiamme divamparono nella notte e velocemente presero piede diventando inarrestabili. L’incendio interessò buona parte del sito produttivo, ma provocò danni anche in un vicino palazzo residenziale, i cui inquilini dovettero trovare rifugio altrove per qualche notte.

Indagini

Sul posto intervennero i Vigili del fuoco, ma anche i carabinieri che diedero via alle indagini. In breve si capì che la natura del rogo era dolosa. Poco tempo dopo l’Arma annunciò imminenti sviluppi sul caso, che sono arrivati giovedì mattina, quando i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione a carico di un imprenditore titolare di un’azienda in città. E’ fortemente sospettato di essere l’organizzatore dell’attentato.

