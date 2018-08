Grave incendio alla ditta Arktè di San Lorenzo di Parabiago: il giorno dopo si pensa alle misure di sicurezza.

Incendio alla ditta Arktè

Già nella nottata di ieri, mercoledì 8 agosto, i Vigili del fuoco, insieme all’Amministrazione comunale – presente sul posto nella persona del primo cittadino Raffaele Cucchi – avevano transennato via Santorre di Santarosa per motivi di sicurezza. Nelle prossime ore invece è attesa un’ordinanza del sindaco per mettere in sicurezza la parte di muro interessata dalle fiamme e che si affaccia sulla pubblica strada.

Respiro di sollievo per i residenti della zona: nessuno infatti è stato evacuato e non c’è stato alcun ferito.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che ad andare distrutta sia stata solo l’area delle consegne e non la produzione. Certo è che le fiamme che sono scaturite ieri avrebbero potuto fare molti più danni.