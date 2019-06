Rifondazione scrive al sindaco per sollecitare controlli alla fonderia Parola. Martedì sera si è bucato un forno della Fonderia Parola causando la fuoriuscita della ghisa che ha preso fuoco. L’aria si è riempita di un tremendo odore di bruciato ancor prima che dal sito produttivo si alzasse una colonna di fumo nerissimo. Il quartiere nord e la città respirano da decenni questi fumi che rendono pessima la qualità dell’aria. I cittadini si lamentano da tempo e chiedono maggiori controlli che apparentemente vengono eseguiti, ma senza produrre alcun miglioramento.

La battaglia

Manuel Vulcano, Rifondazione ha deciso di portare avanti la battaglia dei residenti: “Mercoledì mattina sono passato in fonderia per conoscere le dinamiche dell’accaduto e sincerarmi che nessuno dei lavoratori fosse stato coinvolto”.

Incendio alla fonderia Parola, Rifondazione scrive al sindaco

Ci siamo attivati immediatamente con il sindacato CUB per promuovere un’accurata indagine della ASL e con il PRC scrivendo una lettera all’amministrazione comunale per sollecitare un controllo adeguato. Sia i lavoratori che i cittadini devono conoscere le condizioni in cui opera questa azienda e soprattutto devono sapere se ci sono conseguenze sulla loro salute”.