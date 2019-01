Incendio in via Damiano Chiesa a Castiglione Olona.

Incendio boschivo a Castiglione Olona

Nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 gennaio, intorno alle 4.30, è scoppiato un incendio boschivo in via Damiano Chiesa a Castiglione Olona. Le cause sono ancora in fase di accertamento ma sembrerebbe di matrice dolosa. Quindici Vigili del fuoco, intervenuti con cinque automezzi, hanno spento le fiamme di circa due ettari di bosco. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica dell’area. Sul posto stanno operando anche i volontari A.I.B. e un elicottero del servizio antincendio regionale.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE