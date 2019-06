L’incendio si è verificato intorno alle 22 di venerdì 28 giugno 2019.

L’incendio ha distrutto il fienile della cascina

Cento rotoballe sono bruciate nel vasto incendio che ha distrutto intorno alle 22 di ieri, venerdì 28 giugno il fienile di cascina Pierida situata tra Parabiago e Casorezzo. Le fiamme hanno raggiunto le balle di fieno che erano all’interno dando vita a un incendio di vaste dimensioni. Danneggiato il capanno dove erano stoccate le rotoballe. L’azienda dove si trova il deposito del fieno è specializzata nell’allevamento di mucche da latte e di cavalli, nessun animale è rimasto ferito a causa del rogo, perché le stalle sono distanti.

Dali agricoltori delle aziende vicine massima collaborazione

Da parte degli agricoltori delle aziende vicine c’è stata grande collaborazione. Si sono subito mobilitati mettendo a disposizione i propri mezzi e le pompe, raccogliendo acqua nei canali irrigui, per aiutare nelle operazioni di spegnimento i vigili del fuoco.

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato per tutta la notte per cercare di spegnere le fiamme. Sul posto i mezzi dei pompieri da Legnano, Rho e Inveruno.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Legnano stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Leggi anche