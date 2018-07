Incendio deposito AMSA Muggiano, 200 tonnellate di rifiuti a fuoco.

Incendio questa notte in un deposito Amsa a Muggiano, Milano, in via Lombardi, al confine con Settimo Milanese e Cusago. Le fiamme sono divampate nel deposito ingombranti in un capannone. Al lavoro otto squadre dei Vigili del fuoco, compreso il Nbcr, Nucleo specializzato per le rilevazioni sostanze tossiche. Le operazioni dei Vigili del fuoco procedono con cautela poichè la struttura è instabile e c’è il rischio di cedimenti.

Rischio nube tossica?

Sul posto è stato chiesto l’intervento anche dell’Arpa per il monitoraggio della qualità dell’aria visto lo svilupparsi di una nube di fumo. Sul posto anche il 118 per assistenza.

