Come riporta GiornaledeiNavigli.it, un violento incendio è scoppiato poco dopo le 21.30 in via Nilde Iotti, nel quartiere Burgo a Corsico. Un’auto è stata avvolta in pochi istanti dalle fiamme che hanno distrutto il veicolo posteggiato e coinvolto altre due macchine parcheggiate vicine. Le alte fiamme e il fumo hanno fatto scattare l’allarme: decine di telefonate ai vigili del fuoco per segnalare il rogo. E il sospetto, che verrà accertato nelle prossime ore… che possa esser stato un fatto doloso.

