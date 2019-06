L’incendio si è verificato intorno alle 22 di venerdì 28 giugno

L’incendio ha distrutto il fienile della cascina

Un vasto incendio ha distrutto intorno alle 22 di ieri, venerdì 28 giugno il fienile di cascina Pierida situata tra Parabiago e Casorezzo. Le fiamme hanno raggiunto le numerose balle di fieno che erano all’interno dando vita a un incendio di vaste dimensioni

Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per cercare di spegnere le fiamme, Ingenti i danni alla struttura, fortunatamente non si sono registrati feriti e tutti gli animali della cascina sono in salvo.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Legnano stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti