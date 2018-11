Incendio ditta a Vanzaghello, dopo il fatto accaduto nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 novembre, le autorità competenti sono tornate sul luogo.

Incendio ditta: il sopralluogo

Polizia locale di Vanzaghello, Ufficio tecnico del Comune, Vigili del fuoco e carabinieri della Stazione di Castano Primo, nella mattinata di martedì 13 novembre, sono tornati in corso Italia. Obiettivo del sopralluogo: verificare l’agibilità della ditta che è stata interessata da un rogo nella notte tra lunedì martedì. Stando ai primi accertamenti pare che le fiamme siano partite da un camion in riparazione. Ingenti i danni che sono ancora in fase di quantificazione.

Le fiamme nella notte

Poco dopo la 1.30 di stanotte, i residenti sono stati svegliati dal fumo e da rumori di scoppio che provenivano da un’azienda di corso Italia. Subito è stato allertato il 112, le fiamme erano visibili in tutta la zona. Sul posto, oltre ai pompieri, anche i carabinieri della Compagnia di Legnano, l’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e l’automedica.

