Incendio doloso ad Arconate.

Incendio doloso, indagini in corso

Sembrano essere di origine dolosa le fiamme che questa notte, tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019, sono divampate nel cortile delle abitazioni popolari in via Roma ad Arconate. Il rogo è scoppiato intorno alle 3 di notte. Stando alle prime informazioni, un uomo avrebbe bruciato un portone in legno delle abitazioni. Nell’incendio è rimasto intossicato un uomo, che è stato poi portato in ospedale.

Questa mattina in via Roma per un sopralluogo anche il vicesindaco Gaia Gorla e gli assessori Francesco Colombo e Angelo Zanotti. Le indagini sono in corso.

Il Comune, attraverso la sua pagina Facebook, ha fatto sapere di star collaborando con i carabinieri per fare chiarezza sulla vicenda:

