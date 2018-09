Fiamme al gattile di Rho.

Gattile di Rho, morti tutti gli animali

Una strage di mici quella avvenuta al gattile di Rho. La struttura di via Turati, alle prime ore di questa mattina, è stata vittima di un incendio. Le fiamme, le cui cause sono in corso di accertamento, si sono sviluppate creando notevoli danni. E la morte di circa un centinaio di animali che erano ospitati all’interno. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

IL VIDEO:

LE FOTO:

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Torna all’home page di Settegiorni per le altre notizie