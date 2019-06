Incendio in abitazione, paura in via Ticino a Nerviano.

Incendio in abitazione a Nerviano

Incendio in abitazione a Nerviano a pochi passi dalla piazza. Per cause ancora in corso di verifica un grave incendio si è sviluppato all’ultimo piano di una casa fra via Ticino e via Lazzaretto.Nonostante la colonna di fumo abbia destato forte allarme, non risultano feriti. I residenti testimoniano di aver udito un forte scoppio.

Bruciato dalle fiamme l’ultimo piano e il tetto, cadute a terra numerose tegole.

I soccorsi

Sul posto sono giunti squadre i vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze. L’intervento dei pompieri ha permesso di evacuare tutti gli abitanti, compreso il gatto che si trovava in casa. Area interdetta sino alla messa in sicurezza. Chiuse le vie intorno all’abitazione così da permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme. Alla fine, per fortuna, solo un grosso spavento per chi si trovava nella casa e per tutti i residenti che sono rimasti col fiato sospeso.

